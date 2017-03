Il Malaga ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: sarà Mìchel Gonzalez. Ex tecnico di Getafe, Siviglia, Olympiacos e Olympique Marsiglia, ha firmato per due stagioni. Il nuovo allenatore è arrivato per sostituire Marcelo Romero. Il Club ha tenuto a ringraziare Romero per la sua professionalità, ricordandogli che il Malaga “sarà sempre casa sua”, sapendo bene l’affetto che l’ex tecnico ha per questi colori. Mìchel dal canto suo ha annunciato via Twitter: “È un onore per me unirmi a questo grande club, sono felice e ora pensiamo a vincere e a lavorare!”.