Milano rende omaggio a un simbolo del calcio italiano, entrato nella storia di questo sport per quanto fatto sul campo e poi, tristemente, per la tragedia. Il Comune di Milano ha deciso di dedicare una strada a Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, lo rende noto la società granata con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Lunedì 13 novembre, alle ore 12, il Comune di Milano- d’intesa e in collaborazione con il CONI Lombardia - intitolerà una via a Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino. Alla cerimonia, oltre all’Assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita Roberta Guaineri, ai rappresentanti del CONI e alle autorità locali, saranno presenti la famiglia Mazzola e le massime cariche del Torino. L’appuntamento per tifosi e appassionati sportivi è all’ingresso da via Carbonera (fronte civico 2) all’incrocio con via Piranesi".