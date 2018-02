Point médical pour @NeymarJr — PSG Officiel (@PSG_inside) 28 febbraio 2018

Vincono la nazionale brasiliana e il suo entourage:. Lo ha confermato ilcon un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Alla fine del programma di tre giorni di cure, oggi è stato presentato un rapporto congiunto dallo staff medico del Psg e quello della nazionale brasiliana. Alla fine di questo rapporto e in accordo con il giocatore, è stato deciso di ricorrere all'operazione chirurgica. Neymar sarà operato alla fine della settimana in Brasile dal Dottor Rodrigo Lasmar Accompagnato sul posto dal Professor Saillant". Neymar non sarà dunque certamente a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid.