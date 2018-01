Non sarà in Italia e all'Inter il futuro di Roger Martinez: l'attaccante colombiano lascia il Jiangsu Suning e passa al Villarreal per 15 milioni di euro. Il comunicato diramato dal club cinese: "Roger Martinez lascia il Jiangsu Suning per il Villarreal dopo che un accordo è stato raggiunto tra le parti. Vogliamo ringraziare Martinez per ogni gol segnato per noi e gli auguriamo ogni successo nel nuovo ambiente". Il colombiano arriva per sostituire Cedric Bakambu, destinato al Beijing Gouan.