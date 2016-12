Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thiago Silva jusqu’au 30 juin 2020 #ThiagoSilva2020 pic.twitter.com/HrGXTa0F3H — PSG Officiel (@PSG_inside) 22 dicembre 2016

, che aveva preso i contatti con il suo entouragdel quale è stato uno dei migliori difensori della storia, ma Thiago SIlva non tornerà in Italia. I"Sono felice del prolungamento di Thiago - ha dichiarato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi - è un capitano straordinario per le sue capacità e per la sua autorità sul campo. La sua conferma ci aiuterà a crescere. Da quando è arrivato ha contribuito a scrivere la storia del club. Storia che deve essere ancora scritta".- Il capitano del Paris Saint-Germain ha manifestato la propria soddisfazione per questo traguardo attraverso il sito ufficiale del club: "Sono felice di aver esteso il mio contratto. Il club è meraviglioso, siamo riusciti a vincere in Francia e a guadagnarci il rispetto europeo attraverso le nostre prestazioni in Champions League. Abbiamo ancora tanti sogni da realizzare".