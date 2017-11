. Ieri ha giocato la sua ultima partita da professionista con New York City FC contro Toronto, oggi sul proprio profilo Twitter ha salutato il mondo del pallone e i suoi tifosi: "Ultima partita in MLS. Come finisce il mio tempo a New York vorrei dire due parole. Voglio ingraziare tutti per la gentilezza e il sostegno nei miei confronti in questa incredibile città. Grazie agli straordinari tifosi, grazie allo staff e a tutti quelli che lavorano dietro le scene, grazie ai miei compagni. Non solo la mia avventura a New York, finisce anche il mio viaggio da calciatore e per questo vorrei cogliere l'opportunità per ringraziare la mia famiglia e i miei figli per il sostegno e l'amore che mi hanno sempre dato, ogni squadra nella quale abbia avuto l'onore di giocare, ogni compagno con il quale abbia avuto piacere di scendere in campo, tutte le persone che hanno reso la mia carriera così incredibile e, ultimi ma non per importanza, i tifosi in tutto il mondo che mi hanno sempre sostenuto. Sarete sempre con me e nel mio cuore".