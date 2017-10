E' stato confermato per le 20:45 di sabato sera uno dei big-match dell'ottava giornata di serie A che vedrà affrontarsi all'Olimpico la Roma e il Napoli.



PRIMA RIUNIONE ORGANIZZATIVA - Da tempo, per questione di ordine pubblico circolava la possibilità di un anticipo alle ore 18, ma la decisione finale sulla conferma dell'orario iniziale è stata presa nel corso della prima riunione di pianificazione delle misure di sicurezza in vista dell'incontro e a cui hanno partecipato i dirigenti di polizia individuati dal questore di Roma Guido Marino per i singoli settori di attività.



TRASFERTA VIETATA - L'accesso all'Olimpico, riporta l'Ansa, sarà vietato ai tifosi partenopei residenti in Campania, mentre per i sostenitori azzurri residenti fuori dalla regione sono stati riservati 4000 posti del settore ospiti, nei distinti nord lato Monte Mario.



CONTROLLI ANCHE IN STRADA - Il piano degli steward sarà implementato per effettuare rigorosi controlli sulla corrispondenza biglietto-identità, compresa la residenza e i check point saranno attrezzati già nei caselli autostradali e lungo le vie consolari che portano allo stadio con controlli che scatteranno già nel primo pomeriggio.