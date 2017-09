E' arrivato il verdetto del Tribunale Federale a proposito della richiesta di squalifica da parte del Procuratore Pecoraro per Andrea Agnelli e la Juve: un anno di squalifica al presidente e 300 mila euro di multa alla società. Inibiiti anche gli altri dirigenti.



In estrema sintesi, ad Andrea Agnelli in particolare è stata riconosciuta la colpa del non poter "non sapere" a proposito della condotta illecita da parte della Juve e i suoi dirigenti nei confronti della tifoseria coinvolta: esclusa un'eventuale attività di estorsione da parte degli stessi tifosi, c'è al contrario un ruolo di collaborazione ritenuto grave (perché reiterata negli anni e assunta come modus operandi da uno dei club più rappresentativi del paese) oltre che illecito.

Accolto invece lo status di "incosapevolezza" a proposito dei contatti malavitosi di alcuni esponenti della tifoseria (Dominello).



Questo il comunicato:

"Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, rigettate le eccezioni preliminari, ha accolto parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate ha disposto le seguenti sanzioni: Andrea Agnelli: anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Francesco Calvo: anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Stefano Merulla: anni 1 di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Alessandro Nicola D’Angelo: anni 1 e mesi 3 (tre) di inibizione e 20 mila euro di ammenda; Juventus 300 mila euro di ammenda."



Qui è possibile trovare l'intero comunicato ufficiale pubblicato dalla Sezione Disciplinare.



Pene pesanti dunque, seppur inferiori alla richiesta ad esempio di due anni e mezzo e 50 mila euro di ammenda per il solo Andrea Agnelli.



PARLA PECORARO - Questi i primi commenti a caldo di Giuseppe Pecoraro: “Sono parzialmente soddisfatto perché siamo riusciti a provare la colpevolezza di tutti, ma i fatti sono talmente gravi che secondo me andavano sanzionati di più: per questo presenteremo ricorso. Credo sia utile la valutazione di un'altra corte, tenendo presente che le risorse derivanti dal bagarinaggio sono andate alla criminalità organizzata,e questo è gravissimo".



AVVOCATO JUVE - Franco Coppi, uno dei legali di Agnelli, commenta così a caldo senza nascondere la delusione: “Confidavamo nel proscioglimento del presidente, ovviamente la sentenza ci delude, anche se ha ridimensionato le accuse della Procura. Ora non possiamo nascondere la delusione. Appello? Certamente lo presenteremo, ora parlerò della sentenza con il mio collega Chiappero e con il presidente Agnelli”.



COMUNICATO JUVE - Juventus Football Club, preso atto dell’odierna decisione del Tribunale Federale Nazionale, preannuncia ricorso presso la Corte Federale di Appello nella piena convinzione delle proprie buone ragioni, che non hanno ancora trovato adeguato riconoscimento.

La società esprime la propria soddisfazione perché la sentenza odierna, pur comminando pesanti inibizioni nei confronti del Presidente e delle altre persone coinvolte, ha “dopo ampia valutazione del materiale probatorio acquisito” (cit. pag. 11 della sentenza) escluso ogni ipotesi di legame con esponenti della criminalità organizzata.

Juventus Football Club ha fiducia nella giustizia sportiva e ribadisce di aver sempre agito in un percorso condiviso con le Forze dell’Ordine con l’obiettivo di contribuire alla piena salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico.