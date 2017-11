Nessuna volontà di cedere il Benevento Calcio https://t.co/isQED1Wd7g — Benevento Calcio (@bncalcio) 9 novembre 2017

Ecco il comunicato ufficiale diramato dalIn riferimento alla richiesta di un incontro da parte del sig. Alessio Sundas, titolare della Sport Man Srls, per determinare le condizioni di un’eventuale cessione del Benevento Calcio, il presidente Oreste Vigorito intende precisare di aver appreso dell’iniziativa dalla lettura di una semplice e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica della Società e dai vari siti web; di non conoscere personalmente il sig. Sundas (nonostante la sua notorietà); di non aver mai espresso la volontà di cedere il Benevento Calcio e di considerare di dubbio gusto il manifestare pubblicamente l’interesse per una trattativa privata. L’avv. Oreste Vigorito, valutando una tale esposizione mediatica estremamente destabilizzante per una Società impegnata a difendere la categoria e mancando ogni volontà di cessione, ritiene inutile qualsiasi incontro tra le parti. Si ringrazia, comunque, la Sport Man Srls per l’aiuto, non richiesto, a voler predisporre “una sontuosa campagna acquisti” e si coglie l’occasione per rassicurare tutta la tifoseria che si provvederà nei modi e tempi giusti a operare sul mercato non lasciando nulla di intentato.