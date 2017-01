Javier Zanetti è stato nominato ufficialmente membro del Comitato Organizzatore delle competizioni FIFA. Il vicepresidente argentino dell'Inter è uno dei 17 membri del Comitato presieduto da Aleksander Ceferin, che avrà il compito - nei prossimi 4 anni - di supervisionare l'organizzazione delle competizioni FIFA, offrendo anche assistenza al Consiglio su tutte le questioni a esse relative. I ruoli di vice presidenza saranno ricoperti da David Chung e Maria Sol Munoz.



Zanetti ha commentato: "È davvero motivo d'orgoglio per me ricoprire questo ruolo. Ci tengo a ringraziare innanzitutto l'Inter, perché se ho raggiunto questo traguardo prestigioso è anche per la fiducia che il club ha sempre avuto nei miei confronti. Il mio nuovo percorso professionale è impegnativo, ma mi sta regalando grandi soddisfazioni. È fondamentale per me continuare a far parte della famiglia nerazzurra e mi auguro di poter dare un contributo altrettanto importante nel Comitato Organizzatore delle competizioni FIFA".