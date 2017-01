Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri si esprime a proposito della Fiorentina e non solo a Radio Bruno Toscana: 'Tra Sousa e Sarri preferisco sempre l’allenatore italiano, però la squadra viola è di valore. Il calcio del futuro secondo me è quello della Fiorentina: alla scuola allenatore parliamo di sensibilità tattica, ovvero di cambiare modulo a gara in corso, ed è quello che la viola fa da un pezzo. Sousa si vede che ha giocato nel campionato italiano. La Juventus gioca molto bene, ma tenete conto che gioca in tre competizioni diverse. L’importante è avere giocatori bravi a fare più cose, non solo il loro ruolo'.