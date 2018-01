"E' stato un incontro-verifica delle nostre posizioni. C'è la volontà di proseguire insieme con obiettivi comuni. Vogliamo evitare il commissariamento, che sarebbe un fallimento per tutto il movimento, ed evitare quella che considererei una farsa, cioè il ballottaggio o la quarta votazione": come riporta l'Ansa, lo dice il presidente dell'Associazione italiana allenatori (Aiac), Renzo Ulivieri, commentando l'incontro di oggi con il presidente Associazione calciatori (Aic), Damiano Tommasi. "'Venerdì - prosegue - vorremmo uscire con una posizione ben definita. Confrontandoci con le altre leghe. Una maggioranza definita è possibile e bisogna cercare unità di intenti. Al momento ci sono componenti che non si sono ancora espresse, come la Lega Serie A e la Lega B".