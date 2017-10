Gli ultras dell'Ascoli nel match di questa sera, in programma al Del Duca contro lo Spezia, entreranno nella Curva Sud per assistere alla partita di Serie B "dopo il minuto di riflessione deciso dalla Lega'' per gli adesivi antisemiti comparsi all'Olimpico e affissi dai tifosi della Lazio in Curva .



IL COMUNICATO - Ecco ll comunicato pubblicato dai tifosi ascolani sulla pagina Facebook degli Ultras 1898: "Non vogliamo essere complici di un teatrino mediatico e istituzionale che dimentica i terremotati e i nostri anziani ma è invece sempre prontissimo a indignarsi e a strumentalizzare una decina di adesivi".