La Nazionale spagnola potrebbe vedere tra i suoi convocati anche un centrocampista del Las Palmas, Jonathan Viera. Il classe 1989 sta attraversando una stagione fantastica, e Julen Lopetegui sta pensando concretamente di regalare al giocatore il debutto con la Spagna. Viera conta due presenze con l’under 21 nel 2011 e ora sta vivendo un ottimo periodo di forma, divenendo uno degli elementi migliori della Liga. Marca riferisce che Lopetegui sarebbe rimasto piacevolmente colpito dal progresso mostrato da Viera. Si distingue per dribblig e velocità, e può giocare sia sulla fascia sinistra o come playmaker. Nel Palmas è il quarto giocatore per minutaggio, regalando alla propria squadra, in questa stagione, sei gol e sei assist.