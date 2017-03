Ezequiel Schelotto sembra tornato ad altissimi livelli nello Sporting Lisbona. Passato all'Inter per metà stagione ad inizio 2013, il classe '89 sembrava entrato in parabola discendente, ma, al primo anno in Portogallo, si è meritato la prima pagina di Record con la scritta: "Sta incantando".



In un'intervista all'interno del medesimo giornale, Schelotto ha detto: "Se mi chiamerà la nazionale dell'Argentina sarà soltanto grazie allo Sporting".