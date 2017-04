“L’Inter ha nel DNA una responsabilità sociale”, così Javier Zanetti ha presentato il progetto “Un gol per ripartire”, organizzato dalla società nerazzurra in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma. Zhang Jindong ha devoluto in beneficenza 200 mila euro, somma utile per la costruzione di un centro polivalente e per l’acquisto di un pulmino itinerante, che ogni giorno sarà presente nelle piazze dei comuni colpiti dal terremoto, con lo scopo di avvicinare le famiglie e far giocare i bambini.