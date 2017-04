Il 21enne Hirving Lozano ha manifestato un grande interesse per il Manchester United. L'ala in forza al Pachuca, in Messico, ha dichiarato a Univision: "Tutti i campionati europei sono interessanti, ma i migliori sono la Liga e la Premier. Se fossi chiamato a scegliere, direi che la squadra dei miei sogni è il Manchester United, inoltre è un club molto importante". Già in precedenza aveva affermato di ammirare estremamente Ibrahimovic e Mourinho.



Molti osservatori seguono Lozano, che si è messo in luce anche nella scorsa Copa America, e che quest'anno ha segnato 15 gol in 26 partire, e sognare non costa nulla.