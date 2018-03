Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.Ancora una volta ci troviamo a fare una piccola deviazione dalle linee guida di questa sezione, ancora una volta per una notizia positiva che legittima la serietà del mondoe che tocca da vicino anche Calciomercato.com. Due settimane fa, il Coni invitava il nostro Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci a un workshop in Corea del Sud (in pieno svolgimento delle Olimpiadi invernali) per parlare dello sviluppo dei team professionisti di gaming, ora un primo riconoscimento ufficiale: il nostro Mattia 'Lonewolf92' Guarracino Un riconoscimento non da poco, se si guarda anche all'elenco di sportivi partecipanti all'evento, svoltosi presso il teatro Palladium di Roma: da(campionessa dei ragazzi, ha battuto) al duo di canottaggiotrionfatori negli uomini top (davanti a) fino alla coppia campione del mondo di nuovo sincronizzato, passando per il giovane velocista Filippo Tortu (campione europeo giovanile nel 100 metri) e per la marciatrice, bronzo nella 20km ai Mondiali di Londra e premiata nella categoria top donne. Un trofeo importante per Guarracino, ma soprattutto un messaggio importante per tutto il movimento eSports:Un'altra stoccata a chi ancora vede gli sport virtuali come un semplice svago e non un'attività 'seria' e professionale, un altro passo importante del Coni per la promozione e la valorizzazione degli eSports. Non certo l'ultimo: diverse federazioni si stanno muovendo per stringere accordi con il Coni, tra questi anche Fifa e, sulla scia di quanto già fatto in altre nazioni (Stati Uniti e Giappone in testa) o dalla Moto GP per esulare dal mondo del pallone.@Albri_Fede90