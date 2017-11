Trentuno punti in undici partite di campionato. Dieci vittorie e un solo pareggio, con l'impressionante bottino di 37 gol fatti e solo cinque subiti. E' il cammino da record del Potenza (foto Michele Salvatore), capolista del girone H di Serie D con sei punti di vantaggio sulle più dirette inseguitrici. La squadra guidata in panchina da Nicola Ragno vanta a questo punto della stagione un doppio record: il maggior numero di reti realizzate (la Juventus segue a 35) e la media punti più alta (2.81 a partita) in tutti i campionati nazionali, dalla A alla D. Il Napoli viaggia a 2.66 (dieci vittorie e due pareggi), al terzo posto c'è il Livorno di Andrea Sottil a quota 2.63, che comanda il girone A di Serie C. Un momento magico per il club rossoblù, rilevato in estate dal presidente Salvatore Caiata. Nel capoluogo lucano è già diventato idolo l'attaccante brasiliano Carlos França, capocannoniere del girone a quota dieci gol realizzati in sole otto presenze. Nato a San Paolo nel 1980, atleta di Cristo, ha festeggiato di recente i 200 gol in carriera tutti realizzati nella Serie D italiana. Ha vestito tra le altre le maglie di Cuneo, Lecco e Triestina. Ed è un mistero come non abbia mai avuto una chance tra i professionisti, visto che è capace di realizzare gol così...