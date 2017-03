Una Fiorentina che rischia di riprendere il campionato con assenze di rilievo. Alla vigilia della gara contro il Crotone era arrivato il nuovo stop per Federico Bernardeschi, sempre alle prese con una caviglia che ne ha condizionato il rendimento (e le presenze) nell'ultimo mese e mezzo.



Ilicic come Bernardeschi. Anche lo sloveno si è fatto male alla caviglia durante l'ultima gara di campionato e rischia fortemente di fare come il compagno di squadra: convocato dalla propria nazionale si presenterà in ritiro con la possibilità di essere rimandato subito a casa, saltando la gara di qualificazione ai prossimi mondiali di Russia 2018 contro la Scozia.



Assenza certa contro il Bologna è quella di Gonzalo Rodriguez: il perno della difesa è stato ammonito ieri pomeriggio ed essendo diffidato verrà squalificato per una giornata dal giudice sportivo.