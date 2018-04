L'Allianz Stadium, come noto, sarà esaurito in ogni ordine di posto per la sfida che stasera vedrà di fronte Juventus e Real Madrid. Si preannuncia un grande spettacolo anche sugli spalti, con una coreografia destinata a rimanere negli occhi dei tanti che assisteranno al match in diretta televisiva in tutto il mondo. La Juventus, attraverso una mail, ha chiesto agli spettatori di prendere posto entro le 20.30 in modo da recitare un ruolo da protagonisti nell'immediato pre partita. Su ciascun seggiolino sarà presente un foglio da alzare durante l'inno della Champions.