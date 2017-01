Non è un gran periodo per Juan Cuadrado, rimasto ai margini ultimamente dalla svolta alla difesa a quattro della Juve con il trequartista spesso preferito al tridente. Però in difesa del colombiano arriva una leggenda bianconera come Franco Causio che intervistato dalla Gazzetta dello Sport in sostanza denuncia la scomparsa delle ali nel calcio di oggi. Come una specia protetta, però, c'è ancora un esemplare da tutelare e che ancora entusiasma proprio Causio, uno degli interpreti che hanno fatto la storia di questo ruolo in Italia: si tratta ovviamente del colombiano della Juve. «L'eccezione che conferma la regola è Cuadrado: è un giocatore formidabile, capace di saltare l'uomo e di creare superiorità numerica. Nella mia squadra giocherebbe sempre, in quanto è in grado sia di fare l'esterno d'attacco nel 4-3-3 che quello di centrocampo in un 4-4-2 o 3-5-2».