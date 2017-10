L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un'importante indiscrezione: la prossima estate il ritiro dell'Inter potrebbe nuovamente svolgersi a Pinzolo.



“In vista della prossima stagione, anche se non si tratta di una notizia di mercato, da registrare il possibile ritorno per il ritiro estivo a Pinzolo. Il contratto con Brunico è finito (in maniera un po’ burrascosa) e, più che la trattativa per il rinnovo, è in corso un discorso con la località della val Rendena dove l’Inter è stata fino al 2014”.