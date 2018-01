Un calcio alle critiche, anzi una spallata. Perché i campioni si riconoscono nelle difficoltà, nella capacità di reazione. Leonardo Bonucci sulla determinazione ci ha costruito una carriera ricca di successi, non ha dimenticato come si fa. Finalmente ha trovato il suo primo gol in maglia rossonera proprio sette giorni dopo quell'errore madornale contro la Fiorentina in occasione del gol di Simeone.

UNA NUOVA ALBA - Il difensore di Viterbo è stato tra i migliori in campo e non soltanto per il gol messo a segno. E' andato verso il team manager Romeo dopo il gol, in ballo c'era una scommessa. Toccherà all'ex dirigente dell'Inter pagare la cena al capitano rossonero per una rete che può diventare l'alba di un nuovo giorno che possa riportare la fiducia persa in questi mesi turbolenti. Perché su Bonucci pesa sempre il paragone con quanto fatto alla Juventus e la responsabilità che si è preso fin dal primo giorno in rossonero. Un destino che spetta ai più forti, nel bene e nel male.

VOGLIA DI MILAN - Davanti ai microfoni delle tv Bonucci si è presentato con un grande sorriso, felice per il risultato e per il gol. Ma soprattutto con la voglia di allontanare quel mal di pancia che lo aveva colpito prima di Natale e aveva dato adito a delle indiscrezioni in ottica mercato: "Ho un contratto col Milan fino al 2022, non vedo il motivo per cui devo dar retta a chiacchere e spifferi". Leo vuole il Milan, su questo non ci sono più dubbi.