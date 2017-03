Luigi Di Biagio, commissario tecnico della nazionale Under 21, ha parlato alla Rai a magine della partita vinta per 2-1 dagli azzurrini contro la Polonia: ''Il risultato non è secondario, è importante. Siamo felici della vittoria ma anche della prestazione. Tanti ragazzi si sono messi in mostra ed altri hanno fatto bene dopo tanto tempo come Mandragora. Sono molto contento. Chiesa? Era programmato giocasse un tempo, aveva un problema alla schiena. La salute dei ragazzi prima di tutto. Questo stadio è una bomboniera, carino e piccolino, molto raccolto, il campo non è il massimo ma a giugno sarà ottimo".