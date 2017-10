Tre forfait per l'Under 21 di Luigi di Biagio, che prepara l'amichevole di martedì pomeriggio contro il Marocco. Nessuna sostituzione, però, a parte la chiamata di ieri per Federico Bonazzoli della Spal. Lasciano il ritiro azzurro per il riacutizzarsi di patologie pregresse i calciatori Mattia Del Favero, portiere della Juventus e Lorenzo Dickmann del Novara, entrambi non utilizzati nell'amichevole di giovedì contro l'Ungheria. Diverso il discorso per Daniele Verde, attaccante del Verona, infortunatosi durante il secondo tempo della gara. Allarme rientrato invece per Rolando Mandragora, centrocampista del Crotone in prestito proprio dai bianconeri.