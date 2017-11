Nazionali Under 21 - Amichevole a Frosinone



Italia-Russia 3-2

Marcatori: 12' Verde (I), 45' Rasskazov (R), 71' Bakaev (R), 77' Parigini (I), 94' Orsolini (I)

Note: all'84' Leshchuk para un rigore a Cutrone.



ITALIA: Audero (46' Scuffet); Dickmann, Capradossi, Romagna, Pezzella (65′ Felicioli); Depaoli (57' Parigini), Barella, Mandragora (65′ Murgia), Verde (57' Orsolini); Cutrone, Bonazzoli (65′ Favilli).

A disp. Calabresi, Chiesa, Mancini, Vido, Locatelli.

All. Di Biagio.



RUSSIA: Leshchuk; Dovbnya, Chernov, Fomin (55′ Zuev), Lanin, Zhigulev (67' Chalov), Rasskazov, Obliakov (55′ Kuchaev), Lysov, Bakaev, Melkadze (67' Zhamaletdinov).

A disp. Mitrushkin, Maksimenko, Likhachev, Bezdenezhnykh, Shakuro, Kalugin.

All. Bushmanov.



I GOL:



12' - Direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo, Verde sorprende il portiere russo Leshchuk, che arriva in ritardo sul pallone e devia in tuffo nella propria porta.



45' - Rasskazov si inserisce in area senza palla e non lascia scampo ad Audero.



71' - Bakaev ribalta il risultato con un preciso sinistro sul secondo palo dal limite dell'area.



77' - Parigini pareggia i conti al volo su assist di Cutrone.



94' - Orsolini fissa il risultato sul 3-2 con un gran bel sinistro.