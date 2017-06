"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".



Era il 1999, e le orecchie si perdevano tra le note di un gruppo bolognese che strimpellava "50 special", la testa si muoveva al ritmo del pupazzo Flat Eric ascoltando Mr Oizo e la sua "Flat Beat", e la mente canticchiava a memoria "Scar Tissue" dei Red Hot Chili Peppers. Gli occhi, però, erano pixelati e non si staccavano mai dal televisore: sì, perché a fine millennio la konami fa uscire il miglior gioco di calcio di sempre, Winning Eleven 4! C'era tutto: Ronaldo con le scarpe argentate, Roberto Carlos e la sua rincorsa sulle punizioni, Zidane e la chiericha, Taribo West e le treccine, Babangida e la sua velocità, i replay dei gol da salvare sulla tua memory card schiacciando quadrato e, poi, una grande novità. Sì, ok, la Master League che ha segnato le notti, le migliori notte, e le occhiaie, le peggiori occhiaie, della tua vita. Ma andiamo oltre: tra le squadre da scegliere c'erano anche le nazionali Under 21!



EUROPEO UNDER 21 - Oggi inizia l'Europeo di categoria, con tanti campioni in campo. Bellerin, Deulofeu, Saul e Asensio, solo per citarne alcuni, con la Spagna, i giovani dell'Atalanta, Berardi, Bernardeschi e, soprattutto, Gigio Donnarumma, che dopo la giornata di ieri giocherà con una leggerissima pressione addosso, con la maglia dell'Italia. Senza dimenticare la stella della Repubblica Ceca, Patrik Schick, e quelle della Germania, Serge Gnabry e Max Meyer. Poi tanti altri campioni, come alla Master, come alla Play, come a Winning Eleven 4: le 167milalire meglio spese della mia vita. Con quelle Under 21 potevi disputare le Olimpiadi, che si sarebbero tenute poi nel 2000, con l'Italia protagonista prima all'Europeo in Slovacchia e poi, mesi dopo, a Sidney. Che Nazionale! Questo l'11 che sconfisse la Repubblica Ceca in finale all'Europeo: Abbiati tra i pali; Grandoni, Zanchi, Cirillo e Coco in difesa; Gattuso, Zanetti, Baronio il trio di centrocampo; Pirlo trequartista alle spalle di Ventola e Comandini. E il 10 bresciano, il Maestro eremita in quel di New York, era un fenomeno, con doppietta decisiva in finale. I Giochi Olimpici, invece, si fermano sul più bello, in una calda sera australiana, contro la Spagna di José Mari, per colpa di un gol di Gabri all'85esimo. Ma ci ho pensato io, in una caldissima notte italiana, alla play, a vestire il collo dei ragazzi di Tardelli... ma che dico di Tardelli, a vestire il collo dei miei ragazzi della tanto agognata medaglia d'oro. Con un gol di Ventola, più o meno come quello nel video, se non ricordo male: L1 e quadrato, il resto è storia...



@AngeTaglieri88