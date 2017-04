Il Manchester United se dovrà salutare il portiere David De Gea fortemente voluto dal Real Madrid, allora chiederà in cambio ai blancos dei giocatori. José Mourinho vede l'estremo difensore come uno degli incedibili, ma a pesare sarà nel prossimo mercato sia la volontà del giocatore, sia i soldi (tanti) che offrirà il Real.



Così nella trattativa, come riporta il Sun, lo United è deciso ad approfittare della situazione per inserire delle contropartite. I Red Devils vorrebbero infatti Raphael Varane ed Alvaro Morata in cambio di David De Gea. I blancos però difficilmente accetteranno, soprattutto vista l'importanza del giocatore francese per Zidane, rappresentando di fatto una colonna portante del reparto difensivo.