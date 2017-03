Chi sarà il prossimo numero nove al Manchester United? Con il contratto di Zlatan Ibrahimovic che scade a fine stagione, e con i dubbi sul possibile rinnovo, i Red Devils hanno già individuato alcuni nomi per sostituire lo svedese.



Tra questi, come rivela il Sun, ci sono anche quelli di Dries Mertens e Andrea Belotti. Il belga in forza al Napoli ha realizzato 19 reti in 25 presenze in campionato, piace per la tecnica sopraffina e velocità. Il giocatore del Torino ha 23 anni, ha ampi margini di crescita, e impressiona per la media realizzativa: 23 gol in 25 presenze in Serie A in questa stagione.



Ma fra i candidati c'è anche Manolo Gabbiadini, ex Napoli e attaccante del Southampton, nella lista dei desideri dello United. L’italiano ha impiegato solo 12 minuti per andare in gol in Premier. Lo stesso Mourinho è rimasto piacevolmente colpito dal 25enne quando lo ha incrociato in FA Cup.