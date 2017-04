L'Everton sta facendo di tutto per trattenere il centrocampista Ross Barkley. Il 23enne è stato una rivelazione in Premier e sono molte le squadre su di lui. Tra queste vi sono Arsenal, Totthenam e Manchester United. I Red Devils, a quanto riporta il Mirror, sarebbero in vantaggio, con Mou deciso a portare Barkley all'Old Trafford.



Koeman sarebbe anche disposto ad aumentare notevolmente l'ingaggio del giocatore, ma quest'ultimo vorrebbe provare esperienze in club più prestigiosi.