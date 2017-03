Il Manchester United sarebbe pronto ad offrire un rinnovo contrattuale di due anni a Zlatan Ibrahimovic. Di questo sarebbe sicuro Gary Neville, intervistato da Sky Sport sul tema.



“Penso che lo United - ha piegato Neville - abbia bisogno di giocatori di personalità e di grande qualità come Ibrahimovic, basta guardare a quello che sta facendo in questa stagione, i successi dei Red Devils ruotano tutti attorno a lui. Penso che per il suo essere trascinatore, per la sua professionalità e l’apporto dato alla squadra, il Manchester offrirà a Ibra un rinnovo contrattuale di due anni”.