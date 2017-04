Gravi problemi di infortuni al Manchester United. L'infermeria si è arricchita dei nomi di Chris Smalling, Phil Jones e Juan Mata nell'arco di qualche giorno e i risultati potrebbero essere compromettenti per il finale d'annata. Lo spagnolo ha dovuto subire un intervento chirurgico per un problema all'inguine e potrebbe saltare il resto della stagione, mentre Jose Mourinho ha detto che i due difensori "staranno fuori a lungo" per problemi fisici alla gamba l'uno e ad un dito del piede l'altro. Anche Paul Pogba, infine, dovrà saltare la partita contro il West Bromwich di oggi pomeriggio per un fastidio al tendine del ginocchio.