José Mourinho non ha mai avuto peli sulla lingua. Non fa eccezione l'intervista dei giorni scorsi alla BBC nel programma di Gary Lineker, andata in onda oggi. L'allenatore portoghese boccia alcune scelte di mercato dello United precedenti al suo arrivo: "Quando sono arrivato ho trovato un club triste. Il Manchester United ha venduto giocatori che non avrei mai venduto, e comprato giocatori che non avrei mai comprato. Non avrei mai venduto Di Maria, il Chicharito o Danny Welbeck".



Non lo spaventa, invece, un futuro senza Champions League: "Credo che il Manchester United sia un club molto potente. Non ha bisogno di disputare la Champions League per attirare i giocatori migliori, come hanno dimostrato Ibrahimovic, Mkhitaryan e Pogba".