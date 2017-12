Le tre sconfitte consecutive non hanno fatto bene al morale dei calciatori dell'Inter, ma in conferenza stampa Luciano Spalletti ha provato a rivitalizzare il gruppo usando parole chiare nei confronti dei suoi calciatori. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera.



“Più che dall’esterno, la sferzata all’Inter, incupita e involuta, arriva dritta da Spalletti. Accantonata la filosofia, il tecnico passa in modalità sergente di ferro per svegliare una squadra addormentata e fiaccata da tre sconfitte consecutive. «Uomini deboli destini deboli, uomini forti destini forti, quindi facciamo vedere che uomini siamo». Con l’intimazione a tirar fuori il carattere e pure altro, prova a scuotere uno spogliatoio che nelle ultime stagioni è sempre svaporato alle prime difficoltà. Più che nell’orgoglio l’Inter è ferita nella testa, punita nelle sue certezze, disillusa probabilmente oltre i reali demeriti. Il vero problema nerazzurro non è la classifica che li vede comunque terzi, è piuttosto la capacità di farsi male e coltivare la sfiducia. La mancata reazione è nel DNA delle ultime Inter, Spalletti se n’è accorto e picchia durissimo per estirpare l’antico male nerazzurro. Tra infortuni e scelte tecniche, nel derby di Coppa Italia perso con il Milan ha cambiato quattro uomini, senza ottenere segnali positivi da chi gioca meno. «Solo risposte parziali. Qui nessuno può nascondersi, viene scoperto. Le occasioni non vanno buttate». Il riferimento a Joao Mario non è casuale e porta dritto al mercato che molti vedono come una scorciatoia per cambiare aria”.