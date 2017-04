Nel 2026 ci sarà la prima, storica, edizione del Mondiale a 48 squadra. Sì, ma dove? USA, Messico e Canada avanzano la loro candidatura: gli Stati Uniti, al riguardo, hanno precisato che ospiterebbero 60 delle 80 partite in programma, con le restanti 20 che verrano divise in parti uguali tra Messico e Canada. La FIFA ha annunciato che c'è tempo dal gennaio 2019 al febbraio 2020 per farsi avanti. La decisione finale verrà presa a maggio 2020.



Il presidente della Federazione americana, Sunil Gulati, ha spiegato: "La giornata di oggi sarà considerate la pietra miliare per gli Stati Uniti e per la CONCACAF. Sentiamo che questa decisione è la cosa giusta per il nostro popolo e per il nostro sport. Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada hanno dimostrato individualmente la loro eccezionali capacità per ospitare eventi di livello mondiale".