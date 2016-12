Three people shot at Wallingford, CT's #OakdaleTheater, where a @MeekMill concert was being held. pic.twitter.com/Fo6UKbkBge — HollyGozzip (@HollyGozzip) 31 dicembre 2016

La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni spari fuori dall'edificio dove il rapper si era esibito. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato due morti e altri due feriti, non gravi e subito ricoverati in ospedale. Le identità delle vittime non sono state rese note. La polizia sta ancora cercando l'autore dell'attentato, che è riuscito a fuggire.