Michele Uva, Direttore Generale della FIGC, durante il suo intervento a Tutti Convocati su Radio 24, ha chiarito la sua posizione in merito alla questione dei biglietti della Juventus: "Permettetemi in questo giorno di gioia, appena rientrato da Helsinki, sono in ufficio, perché giustamente la Federazione ha la sua necessità di andare avanti e come immagino e spero voi abbiate l’impressione di vedere in modo nuovo e innovativo. Ci sono delle cose da valutare in questi giorni, io non vorrei ritornare sull’argomento, voglio solo chiarire che non ho detto assolutamente che è un processo mediatico ma ho detto di evitare processi mediatici, che è una cosa leggermente diversa. Però rispetto assolutamente la commissione antimafia, che sta facendo benissimo il proprio lavoro, la giustizia penale che sta facendo il suo lavoro, la giustizia sportiva che sta facendo il suo lavoro, poi se dovessero esserci stati degli errori ognuno, e parlo solo della Federazione è chiaro, i panni se li laverà in famiglia”.