Si è conclusa il 6 novembre la nostra iniziativa letteraria "Vai al masterSport", che ha messo in palio la partecipazione come uditore al Master di gestione degli eventi sportivi tra i più importanti in Europa e nel Mondo. Ai partecipanti è stato chiesto di scrivere due articoli. Il primo, sull'attualità calcistica, ha trattato la crisi del sistema calcio italiano, alla ricerca della competitività internazionale perduta. Il secondo ha riguardato la pianificazione di un evento per promuovere il brand Calciomercato.com, seguendo un brief preciso. Entrambi i contenuti sono stati postati sulla community VivoperLei. I concorrenti si sono sfidati quindi sul piano giornalistico e su quello della gestione degli eventi, che è il focus del masterSport.

Per decretare l'autore meritevole di partecipare al Master, la Redazione ha tenuto conto della qualità dei testi e dei contenuti. La seconda prova, relativa all'organizzazione dell'evento, è stata decisiva: dopo una lunga consultazione, la giuria ha scelto Simone Castiglia. Simone parteciperà gratis come ospite al MasterSport 2018: si è guadagnato l’opportunità di seguire un percorso di specializzazione in sport management, caratterizzato da un mix di docenze tradizionali, incontri con professionisti del settore, partecipazione ad eventi sportivi e progetti in aula.

Ecco il commento di Simone, a cui è stata annunciata la bella notizia:

"L’economia e lo Sport rappresentano le due grandi passioni che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita e sviluppo personale. Nel corso del tempo ho iniziato sempre di più a cercare di unire queste due componenti, osservando da una parte l’influenza e l’importanza che ha il settore sportivo e il suo indotto sull’intera economia di un Paese, dall’altra appassionandomi agli aspetti economici e gestionali delle imprese sportive. Partecipare al masterSport 2018 per me rappresenta una grande opportunità per continuare ad alimentare queste due passioni e muovere il primissimo passo verso il futuro lavorativo che sogno. Ringrazio la redazione di Calciomercato.com e il masterSport Institute per la fiducia che mi è stata concessa e sono impaziente ed emozionato di cominciare questo nuovo percorso formativo."

Complimenti dunque al vincitore: qui trovate l'articolo della fase finale, che gli ha permesso di sbaragliare la concorrenza. La scelta è stata veramente ardua, vogliamo quindi ringraziare tutti i partecipanti e li invitiamo a continuare a scrivere su Vivo per Lei, anche in vista della prossima edizione dell'iniziativa.



MasterSport è leader in Italia nella formazione post laurea in tema di sport business (secondo la rivista Sport Business International) e tra i primi cinque master al mondo del settore. Il master permetterà anche quest'anno agli studenti selezionati di intraprendere un percorso di perfezionamento della durata di un anno, grazie al quale i partecipanti avranno la possibilità di arricchire le proprie conoscenze e muovere i primi passi nel mondo dello sport come professionisti del settore. Grazie ad una importante rete di partnership composta di società, agenzie, aziende e organizzazioni sportive nazionali ed internazionali (Calciomercato.com è parte di questa famiglia da molti anni). Con una storia ormai ventennale, il corso permette agli allievi di muovere i primi passi nel mondo del lavoro trasformando la passione per lo sport nella professione di tutti i giorni