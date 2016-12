Furio Valcareggi, procuratore ma soprattutto tifoso della Fiorentina, a Lady Radio analizza il momento dei viola: ‘Noi appassionati viola stiamo un po’ patendo in questo momento. Giovedì la Fiorentina non deve fare danni, perché altrimenti le tre partite della rinascita saranno tre sconfitte piene. Purtroppo il Napoli gioca un calcio da favola. Se loro giocano come nelle ultime partite la vedo davvero dura per la Fiorentina. Non sono a favore di un esonero di Sousa perché non c’è miglior traghettatore di lui. Per me deve restare lui l’allenatore della Fiorentina. Sappiamo che quello tra tecnico e società è un matrimonio destinato a finire ma che almeno finisca nel migliore dei modi. Tello è un giocatore che ormai sostiene solo lui. Adesso lo spagnolo sta facendo dei danni ed è un ragazzo in imbarazzo. Vorrei che Sousa ci spiegasse come mai continua a farlo giocare, vedo molto più redditizio l’impiego del giovane Federico Chiesa’.