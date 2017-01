Furio Valcareggi, procuratore di Giaccherini e simpatizzante della Fiorentina, a Lady Radio ha parlato così: ‘Io tifoso del Napoli? Non scherziamo. Ho parlato ieri con una radio di Napoli e mi hanno chiesto per chi farò il tifo stasera, io ho risposto sono per il Napoli salvo quando gioca contro la Fiorentina, questo è il mio concetto che però non sono riuscito ad esprimere in toto. Kalinic? So per certo che ha traballato di fronte all’offerta dei cinesi poi però ha deciso di rimanere a Firenze e per una volta la qualità della vita ha vinto sul denaro. Dunque viva la Fiorentina e viva Firenze. Io ho già detto che Kalinic deve esser fatto subito capitano. Ricordo solo Antognoni che ha fatto un gesto simile quando gli offrivano tanti soldi negli anni ’80’.