Secondo Cadena Ser, l'attaccante del Valencia Santi Mina nella serata di giovedì è stato arrestato per presunti abusi sessuali nei confronti di una donna nel villaggio andaluso di Garrucha. Il giocatore ha passato una notte in cella e dopo è stata rilasciato senza cauzione ma in attesa di processo. Pare che la denuncia sia arrivata dopo che la donna abbia deciso volontariamente di andare via con Santi Mina in un caravana. Ma in seguito il giocatore si sarebbe ritrovato nudo e avrebbe cominciato a molestare la donna senza il suo consenso in presenza di un suo amico.