Cesare Prandelli si è dimesso a sorpresa da allenatore del Valencia dopo 10 partite e appena tre mesi al Mestalla. In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il tecnico italiano è tornato sui motivi dell’addio anticipato al club di Liga facendo emergere come anche il mancato acquisto di Simone Zaza sia tra le cause delle sue dimissioni.



“Zaza era ideale per il mio progetto. Chiudiamo con la Juve. Parlo con il papà, Antonio, e gli chiedo il permesso di contattare Simone. Lui ha carattere, personalità, è d’accordo e lo aspetto il 28 per il primo allenamento. Non posso perdere tempo. E invece la società blocca tutto e il 29 dicembre la vicepresidente, in videoconferenza, dice: "Avete 24 ore per scegliere un centrocampista o un attaccante". Ma come, dico io, la punta centrale è già fatta! Nessuna risposta. Allora mi prendo 24 ore di riflessione e poi mi dimetto: non abbiamo preso un giocatore... già preso. Missione finita.”