Quella traera una partita fondamentale per i Taronges di Salvador Gonzalez. I tre punti ottenuti al Mestalla hanno permesso ae compagni di superare in classifica il Las Palmas e mettersi definitivamente al sicuro dalla zona retrocessione in Liga, adesso distante ben 14 punti. L'ormai ex centravanti della, pur non entrando nel tabellino dei marcatori, si è reso protagonista di una giocata da urlo in occasione del momentaneo 1-1 firmato da Parejo. Al 38' del primo tempo, Zaza vede con la coda dell'occhio la corsa di Joao(obiettivo di mercato di Marotta e Paratici) e lo smarca sulla fascia destra con un bel. Dal terzino arriverà l'assist per la rete del pareggio, prima che Munir e poi Soler (in mezzo il gol su rigore di Aspas) decretino il definitivo 3-2 per i padroni di casa.