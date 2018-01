Il mercato del PSG si preannuncia scoppiettante come al solito, in questo caso, però, protagoniste saranno le cessioni; tra i principali indiziati a dire addio al club francese c'è Guedes, attualmente in prestito al Valencia, che ha parlato ad A Bola del suo futuro: ''Finirò la stagione a Valencia e farò del mio meglio per conquistarmi le attenzioni del ct. Alla fine della stagione dovrò parlare con il mio agente e decideremo cosa è meglio per me, se tornare al PSG o meno''.