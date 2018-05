Anil Murthy, presidente del Valencia, annuncia gli obiettivi del club per la prossima stagione, quando gli spagnoli saranno di nuovo in Champions League: "Bisogna cambiare tante cose, posso assicurare che rinforzeremo l'organico per competere in Liga come in Champions e in Copa del Rey. Sembrava impossibile raggiungere questo traguardo dopo due campionati chiusi in dodicesima posizione, ma abbiamo cambiato tutto in un anno. E ora andremo a comprare: siamo in Champions, abbiamo più soldi e stiamo meglio. Ma non faremo acquisti folli: bisogna lavorare in maniera diversa, intelligente, con rapidità. Abbiamo i professionisti giusti per svolgere questo lavoro e manterremo questa linea".