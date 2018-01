Il Valencia è pronto ad annunciare l'ingaggio del centrocampista francese Francis Coquelin. Il club spagnolo ha trovato l'accordo con l'Arsenal: il 26enne arriva alla corte di Marcelino per 12 milioni di sterline. A confermare l'affare il manager dei Gunners Wenger: "Non ha giocato abbastanza con noi in questa stagione. È nata l'opportunità e ho deciso di lasciarlo andare". Coquelin è già a Valencia per sostenere le visite mediche.