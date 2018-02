Domenica sera andrà in scena alle 20.45 presso lo stadio Mestalla il derby tra Valencia e Levante, la prima stracittadina per Giampaolo Pazzini, appena arrivato nei Granotes dal Verona ma già decisivo all'esordio nella sfida casalinga pareggiata contro il Real Madrid per 2-2, proprio grazie a un suo gol.



DERBY PER LA CASA - Il derby però non è solamente in campo, ma anche fuori: il Pazzo infatti è alla ricerca della sua casa spagnola e ha individuato un appartamento che lo convince. Il problema? Lo stesso appartamento è nelle mire anche di Francis Coquelin, terzino dei Murcielagos, ex Arsenal. I due si ritroveranno in campo, ma probabile che comincino a dirsene anche qualcuna fuori... Chi avrà la meglio?