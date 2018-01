Marcelino, allenatore del Valencia, ha parlato in conferenza stampa dell'ultimo acquisto del club spagnolo, Francis Coquelin: "Abbiamo preso Coquelin perché era una possibilità di mercato. Eravamo interessati dalla scorsa estate, ma non potevamo chiudere l'affare. Il club ha raggiunto un accordo rapido".



SU KONDOGBIA E CANCELO - Marcelino ha poi parlato di Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo: "In nessun caso Coquelin condiziona la situazione di Kondogbia, perché si adatta a tutti i giocatori che abbiamo in squadra. Cancelo può tornare subito? È un'ipotesi molto complicata, ma ovviamente non posso fare valutazioni".