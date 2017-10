Marcelino, tecnico del Valencia, parla a la Gazzetta dello Sport dei famosi casting interisti, quando lottò con Pioli per la panchina nerazzurra: "Un anno fa io e il mio staff fummo contattati dai dirigenti dell'Inter. Andammo a Milano e facemmo due riunioni tecniche. Dopo la seconda eravamo sicuri del fatto che avremmo allenato l'Inter. E invece tra le 23 del sabato e il mezzogiorno della domenica le cose cambiarono. In 13 ore la nostra candidatura perse energia: evidentemente nell'Inter c'era chi voleva affidarci la squadra e chi invece preferiva darla a qualcun altro. Seccede".



Due parole, poi, su Kondogbia: "Non avevo nessun che potesse giocare a grandi livelli. Non abbiamo cercato nessun altro, volevamo lui. Mi avevano parlato molto bene della persona, del professionista. E' chiaro che le sue qualità erano diciamo così "assopite", però erano lì. Eravamo si curi che in una situazione favorevole a livello ambientale potessero risvegliarsi. Conosceva già la Liga e sembrava perfetto per questo campionato".